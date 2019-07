Das Thüringer Landwirtschaftsministerium geht derzeit davon aus, dass bis zum Ende des Jahres 2,5 bis 3 Millionen Festmeter Käferholz in den Wäldern im Freistaat anfallen. Ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter. Die größten Schäden gibt es bei der Buche (498.000 Festmeter) und der Fichte (384.400). Der Holzmarkt sei nicht in der Lage, diese Mengen aufzunehmen, sagt Göring. Momentan seien die Waldarbeiter in den Forstämtern damit beschäftigt, das Schadholz zu schlagen und aus dem Wald zu transportieren. "Das wird dann irgendwo hingelegt."

Das Thüringer Landwirtschaftsministerium informiert, dass der durchschnittliche Preis für Fichtenrundholz seit Januar 2018 um etwa 30 Prozent gefallen ist. Zu den Umsatzeinbußen kommt hinzu, dass die Schadflächen wieder aufgeforstet werden müssen. Je nach Baumart kostet das laut Landwirtschaftsministerium bis zu 15.000 Euro pro Hektar, insgesamt wird von Kosten im dreistelligen Millionenbereich ausgegangen. Gleichzeitig betonte ein Sprecher des Ministeriums, dass die Schäden in den kommenden Monaten wohl noch drastisch ansteigen. Flächen, in denen weniger als 30 Prozent der Bäume abgestorben sind, sind zudem nicht mit eingerechnet.

"Es ist eine ökonomische und eine ökologische Katastrophe", sagte Waldbesitzer-Präsident Göring. Die finanziellen Hilfen der Thüringer Landesregierung hält er für nicht ausreichend. "Was nützt uns die Aufarbeitungsprämie, wenn wir das Holz nicht verkaufen können?" Zudem müssten die Forstbetriebe die Schäden vorfinanzieren, was aktuell zu Liquiditätsproblemen führe. "Das ist ja noch nicht da, das Geld. Das ist eine Willensbekundung."

Währenddessen warten die Waldbesitzer darauf, dass es endlich wieder ausreichend Niederschlag gibt. "Wenn es jetzt nicht irgendwann anfängt zu regnen - und das vielleicht vier bis sechs Wochen durch - wird sich an der Situation nichts ändern. Und wir werden Wälder verlieren in Deutschland in einem Größenmaß, das hat noch keiner erlebt von uns. Es ist die Jahrhundertkatastrophe, nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Europa", sagt Göring.