Angesichts der Zustände in den Wäldern fordert Thüringens CDU-Chef Mike Mohring Hilfe durch Bundeswehr und Technisches Hilfswerk (THW). Vom Borkenkäfer befallenes Holz müsse unverzüglich aus dem Wald, damit sich der Befall nicht weiter ausbreite. Auch müsse Trockenholz dringend beräumt werden, sagte Mohring.

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring schlägt einen Einsatz der Bundeswehr in Thüringens Wäldern vor. Bildrechte: dpa

Da Holz aktuell kaum Erlöse bringe, fehle den Waldbesitzern das Geld, um Wälder zu beräumen und wieder aufzuforsten. Mohring spricht von einer Notsituation, in der Bundeswehr und THW um Hilfe gebeten werden müssten. Nach Angaben der Thüringer CDU-Landtagsfraktion sei ein entsprechender Einsatz der Streitkräfte im Inland durch das Grundgesetz gedeckt.



Thüringens Agrarministerin Birgit Keller stellt am Dienstagmittag den "Masterplan Wald" der Landesregierung vor. Keller setzt dabei neben Hilfe aus der Landwirtschaft auch auf freiwilliges Engagement der Thüringer. Die Landesregierung geht davon aus, dass sich die Folgekosten der Waldschäden in den nächsten zehn Jahren auf 500 Millionen Euro belaufen werden