Der Waschbär vom Erfurter Weihnachtsmarkt machte einen betrunkenen Eindruck. Möglicherweise war er aber an Staupe erkrankt. Bildrechte: MDR

An Virus erkrankt? Torkelnder Waschbär in Erfurt: Stadt sieht keine Alternative zum Abschuss

Der Waschbär, der am Wochenende über den Weihnachtsmarkt in Erfurt torkelte, ist binnen kurzer Zeit zur Berühmtheit geworden. Aufnahmen kursieren in den sozialen Netzwerken - dort tobt aber auch eine Diskussion über die spätere Tötung des Tieres. Die Erfurter Stadtverwaltung hat sich nun zu dem Vorgehen geäußert.