Heiligabend Zwei "Christkinder" im Helios-Klinikum Erfurt geboren

Am Heiligen Abend sind im vergangenen Jahr in Thüringen 33 Babys zur Welt gekommen. Das waren laut Statistischem Landesamt etwa so viele wie in den Jahren zuvor. Zwischen 1991 und 2019 gab es durchschnittlich 34 Geburten am 24. Dezember. Wie viele Kinder in diesem Jahr an Heiligabend in Thüringen geboren wurden, ist noch nicht erfasst.