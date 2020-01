In Erfurt und den Ortsteilen haben Mitarbeiter der Stadtwerke seit dem Dreikönigstag am Montag rund 42 Tonnen ausgediente Weihnachtsbäume eingesammelt. Wie ein Fahrer MDR THÜRINGEN sagte, landen bei manchen Touren 500 Bäume in einem Lkw. Das sei bisher etwas mehr als im Vorjahr - genaue Zahlen gebe es aber nicht. Die Stadtwerke schicken noch bis zum 17. Januar täglich vier Fahrzeuge auf die Straße, die die Weihnachtsbäume einsammeln und zum Kompostieren auf die Deponie Erfurt-Schwerborn bringen. Danach werden Weihnachtsbäume nur zerkleinert in der Biotonne abgeholt oder müssen zum Grünschnitt gebracht werden.

Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck