Der Erfurter Weihnachtsbaum auf dem Domplatz ist seit Dienstagabend beleuchtet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, haben die Mitarbeiter des Straßenbetriebshof und des Garten- und Friedhofsamts in den vergangenen Tagen 1,8 Kilometer Lichterkette am Baum angebracht. 24.000 LED-Lichter lassen den Baum erstrahlen. Die Rotfichte ist 22 Meter hoch und soll bis zum 7. Januar auf dem Domplatz stehen.

Wie der Kultur-Beigeordnete Tobias Knoblich sagte, wird wegen der Corona-Pandemie der 60 Jahre alte Märchenwald in diesem Jahr nicht aufgebaut. Rotkäppchen, Schneewittchen, der Froschkönig und viele weitere Märchenfiguren bleiben in ihrem Quartier. Zum nächsten Erfurter Weihnachtsmarkt sollen wieder alle Märchenfiguren zu sehen sein. Sie stammen von Kurt Buchspieß, der in diesem Jahr gestorben ist.