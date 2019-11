Florian Lindner aus Bad Blankenburg steht auf seinem Hof und schärft eine seiner Kettensägen. In weniger als einer Woche will er damit aus dem Stamm von Weihnachtbaum "Rupfi" eine Skulptur erschaffen. Etwas weihnachtliches, eine Erinnerung. Was genau, verrät Lindner noch nicht. Und so genau weiß er es vielleicht selbst noch nicht. Der Stamm des Weihnachtsbaums ist in mehrere Teile zersägt. In der Mitte steht das größte Stück. Daran hat Lindner seitlich weitere Teile angelehnt. Mit ein bisschen Phantasie sieht es schon aus wie ein Weihnachtsbaum, eine Pyramide.

Florian Lindner alias Holz-Flori. Bildrechte: MDR/Julia Pfauter