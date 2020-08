Am Flughafen Erfurt-Weimar soll am Samstag eine Corona-Teststelle eingerichtet werden. Das kündigte das Gesundheitsministerium am Donnerstag an. Damit hätten alle ankommenden Passagiere die Möglichkeit, sich direkt bei Einreise am Flughafen auf das Virus testen zu lassen, sagte eine Ministeriumssprecherin.