Bereits am Freitag waren die Teststelle aufgebaut und das digitale Meldesystem gecheckt worden. Die Tests für alle Heimkehrer sind kostenfrei. Wer in den Urlaub fliegt und dafür einen negativen Corona-Nachweis braucht, muss allerdings selbst zahlen. Tests vor der Reise sind überdies am Flughafen nicht möglich.

Am Flughafen in Erfurt werden unter anderem zweimal pro Woche Flüge ins bulgarische Risikogebiet und zurück angeboten. Am vergangenen Wochenende war ein Flugzeug mit 30 Passagieren aus Warna in Erfurt gelandet. Sie konnten sich nicht direkt am Flughafen testen lassen, sondern mussten innerhalb von drei Tagen sogenannte Abstrichstellen aufsuchen oder den Hausarzt kontaktieren. In Thüringen wird die Testpflicht für Heimkehrer aus besonders von der Pandemie betroffenen Ländern bislang überwiegend über die zentrale Rufnummer 116 117 des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes geregelt. Rückkehrer sollen dort anrufen und sich einen Termin für einen Abstrich in zentralen Teststellen, Gesundheitsämtern oder bei niedergelassenen Ärzten vermitteln lassen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen wurden seit Monatsbeginn mindestens 522 Tests auf diesem Weg vermittelt, darunter sind auch die seit 1. August möglichen freiwilligen Tests.