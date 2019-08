Die börsennotierte X-Fab-Gruppe verfügt in Deutschland über Werke in Erfurt, Dresden und Itzehoe. Weitere Produktionsstätten befinden sich in den USA, in Malaysia und Frankreich. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Seit April 2017 wird die X-FAB Silicon Foundries SE an der Börse gehandelt. Der Aktienkurs war mit einem Kurs um acht Euro gestartet und liegt derzeit bei etwa 4,20 Euro.