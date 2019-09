Wir haben hier was, das es eigentlich nicht mehr gibt. Ein Geschichtsbuch in das wir hineingehen können. Leute die wir hier reingehen lassen, sagen hinterher: 'Ich hab immer gedacht Juden gab es erst im 19 Jahrhundert in Deutschland und sie sind dann von den Nazis umgebracht oder vertrieben worden. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass Juden schon so lange zu Deutschland, zu deutscher Geschichte und zur europäischen Kultur dazugehören.' Und das ist für mich welterbewürdig.

Sarah Laubenstein