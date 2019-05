Bildrechte: imago/Jochen Tack

Der Blindgänger lag in der Straße "Am Kreuzchen" 12. Nach Polizeiangaben wurde der Zünder durch den Bagger ausgelöst. Jede Erschütterung sei gefährlich, so die Polizei. Ein Experte des Kampfmittelräumdienstes Tauber ist bereits am Fundort eingetroffen. Spezialfahrzeuge seien unterwegs. Es müsse geprüft werden, ob die 127 Kilogramm schwere Bombe transportfähig ist.