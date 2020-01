Gebührenerhöhung Darum wird Parken in Erfurt teurer

Auch in den sozialen Netzwerken sorgt die Erhöhung für Diskussionen und treibt teilweise wilde Blüten. Ein Beitrag in der Facebook-Gruppe "Unser <3 Erfurt!" wurde hundertfach kommentiert. Vor allem hagelt es Kritik. Diese richtet sich gegen die Stadtverwaltung, rücksichtslose Radfahrer und vermeintlich gierige Politiker. Kritisiert wird auch immer wieder die Stadtrats-Fraktion der Grünen. Diese begrüßten zwar die Erhöhung auf ihrer Internetseite, waren jedoch an der Entscheidung gar nicht beteiligt.

Bereits seit September 2018 gilt in Erfurt ein neues Parkraumkonzept. Es soll dafür sorgen, die Plätze in der Innenstadt bevorzugt für Anwohner freizuhalten. Diese werden tagsüber gerne von Pendlern belegt. Um das zu verhindern, waren nach und nach Parkautomaten aufgestellt worden. Anwohner können hier weiterhin kostenlos parken, sofern sie über einen eigens dafür vorgesehenen Anwohnerparkausweis verfügen. Die Stadtverwaltung stellt die Ausweise aus.

Mit einer signifikanten Steigerung der Einnahmen rechne die Stadt trotz Gebührenerhöhung nicht, so Helbing. Erfurt erwarte für das Jahr 2020 Einnahmen von 2.200.000 Euro aus Parkgebühren. Dies sei ein zu erwartenden Plus von 200.000 Euro - konservativ gerechnet, wie Helbing einräumt. (Zum Vergleich: Die Gesamteinnahmen der Stadt liegen bei etwa 700 Millionen Euro). Eine Zweckbindung der Mehreinnahmen, zum Beispiel für den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs sei nicht vorgesehen und darüber hinaus auch unüblich.

Die Stadt Erfurt begründet die Anpassung der Parkgebühren auch mit einer Anpassung an die Preise in vergleichbaren Städten. Welche andere Städte damit gemeint sind, verrät die Stadt aber nicht. Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl unserer Redaktion. Verglichen wurden nur die Gebühren der Parkplätze, welche von den Städten in Eigenregie bewirtschaftet werden. Die Parkgebühren auf privaten Parkplätzen oder in Parkhäusern können abweichen.