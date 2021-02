Nach dem Verbot einer angekündigten Groß-Demonstration in Erfurt haben die Veranstalter Widerspruch beim städtischen Rechtsamt eingelegt. Ob zeitgleich auch ein Eilantrag an das Verwaltungsgericht Weimar gesendet wurde, ist nach Angaben eines Stadtsprechers unbekannt.

Die Polizei kündigte für Samstag Kontrollen an den Einfahrtsstraßen in die Stadt und am Hauptbahnhof an. Außerdem würden Menschenansammlungen aufgelöst, sagte der Erfurter Polizeichef Jürgen Loyen. Er rief die Erfurter dazu auf, am Samstagnachmittag die Innenstadt möglichst zu meiden.