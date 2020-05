Öffentliche Auftritte von "Widerstand2020" gibt es in Thüringen bisher nicht. Der aktive Personenkreis überschneidet sich aber mit Teilnehmern der "stummen Spaziergänge". In mehreren Thüringer Städten wurde dabei in den vergangenen Tagen gegen die Corona-Schutz-Regeln demonstriert, unter anderem in Erfurt, Sonneberg, Schmalkalden, Jena und Bad Salzungen. Bei diesen "spontanen" Veranstaltungen gibt es keine Reden, die Teilnehmer organisieren sich über das Internet. Offizielle Organisatoren gibt es nicht.