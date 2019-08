Dass "die Neuen" im Erfurter Stadtbild in der Trendfarbe "Corall" gehalten sind, dürfte kein Zufall sein. Denn: die Elektro-Leihroller der schwedischen Firma "VOI" sollen genau das versprühen. Den visionären Hauch der Zukunft auf dem Weg von A nach B. Trendy, jung und schick. Das scheint zu funktionieren. Seit dem Start vor einem Monat wurden die Scooter in Erfurt nach MDR THÜRINGEN-Informationen schon 10.000 Mal gebucht. "Wir sind sehr zufrieden", freut sich Deutschland-VOI-Chef Claus Unterkirchner.

Wildwuchs beim Abstellen

150 Roller haben die Schweden in Erfurt verteilt. Das Ausleihen geht denkbar einfach: App installieren, Kreditkarten-Daten hinterlegen, E-Scooter über die App auswählen und dann losfahren. Die Grundgebühr liegt bei einem Euro, jede Minute kostet 15 Cent. Abstellen kann man die Roller, wo man möchte.

Und genau da fangen die Probleme an. "Im Dunkeln sieht man die Roller schlecht, wenn sie mitten auf dem Gehweg stehen. Außerdem blockieren sie teilweise enge Stellen für Fußgänger", sagt Judith Schnuphase von der Landespolizeiinspektion Erfurt. Der Wildwuchs beim Abstellen ist das eine. Das will die Stadt Erfurt zusammen mit dem Anbieter in Angriff nehmen. Die Rede ist von einem "Stellplatzkonzept". Aus Sicht der Polizei aber noch viel gefährlicher: der Faktor Alkohol.

Böses Ende mit Alkohol und ohne Helm

"Gerade nachts leihen sich viele die Roller mal eben schnell per App aus. Einige mit zu viel Alkohol im Blut. Bei 20 km/h und ohne Helm kann das böse ausgehen", sagt Schnuphase. Rund 30 Zwischenfälle mit Rollern haben die Beamten in Erfurt schon registriert. Die meisten wegen Alkohol am Steuer, zwanzig im straffälligen Bereich. Erst in der Nacht auf Sonntag gab es Tumulte bei der Alkohol-Kontrolle einer 22-Jährigen, weil ihre acht Begleiter verhindern wollten, dass die Polizei sie für einen Blutalkoholtest mitnimmt. Die Beamten mussten sich mit Pfefferspray wehren.

Zwei E-Scooter stehen am Erfurter Hauptbahnhof. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Was viele nicht wissen: es gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Fahren mit dem Auto oder Motorrad. Weil die Roller einen Motor haben", erinnert Schnuphase. Heißt: Ab 1,1 Promille ist das eine Straftat. Auch das Fahren zu zweit sei verboten und gefährlich. Aber: Unfälle gab es in Erfurt bisher noch nicht. Zumindest keine, bei denen die Polizei gerufen wurde. Die schweren Verletzungen eines 80-Jährigen E-Roller-Fahrers, der vergangenen Donnerstag in Stadtilm auf einer stark abschüssigen Straße in einer Kurve gestürzt ist, zeigen aber, wie schnell es gehen kann.

Seichter Appell von seiten der Politik

Was sagt die Politik dazu? Das Innenministerium verweist aufs geltende Regelwerk und sendet einen seichten Appell. "Die Rahmenbedingungen für die Nutzung des neuen Fortbewegungsmittels sind geschaffen. Das Ministerium kann nur dringend an die Nutzer appellieren, diese einzuhalten, damit ein rücksichtsvolles Nebeneinander der Verkehrsteilnehmer funktioniert", heißt es auf MDR THÜRINGEN Anfrage.