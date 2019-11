Der sogenannte Erfurter "Wir-Garten" soll 2020 auf den Erfurter Ringelberg neu eröffnet werden. Bisher war das Festivalgelände auf einer Baulücke am Juri-Gagarin-Ring angesiedelt. Die vorerst letzte Veranstaltung fand aber bereits im September 2018 statt. Am ehemaligen Standort werden neue Wohnhäuser gebaut.

Die Eröffnung ist für Mai oder Juni 2020 geplant. Die Gestaltung der Fläche beginnt bereits im kommenden Februar. Das Projekt ist zunächst nur auf ein Jahr ausgelegt. Für 2021 arbeiten die Organisatoren an einem Veranstaltungskonzept parallel zur Bundesgartenschau. Veranstaltungsort werde dann der Erfurter Petersberg sein.

Laut Ronny Lessau vom Organisationsteam sei eine Weiternutzung der Fläche am Ringelberg aber ebenfalls denkbar, falls sich das vor Ort geplante Bauprojekt verzögern sollte. Dies setze aber voraus, dass sich im Laufe des kommenden Jahres interessierte Anwohner finden, die das Projekt in Eigenregie weiterführen.

Die selbstgebaute Bar im alten Wir-Garten. Bildrechte: dpa

Der neue "Wir-Garten" soll sich künftig verstärkt an Familien und Kinder richten. Größere Festivals, wie am alten Standort, sind laut Veranstalter nicht geplant. Es werde aber eine Eröffnungsfeier und einer Abschlussparty geben. Bewährte Veranstaltungen wie der Freitags stattfindende "Freutag" sollen auch am neuen Standort fortgesetzt werden. Denkbar sei auch ein Public-Viewing zur Fußball-EM 2020.



Neben einer kleinen Bühne wird das neue Gelände auch wieder eine selbstgebaute Bar und einen Sandkasten beheimaten. Bar und Sitzgelegenheiten werden, wie bisher, aus alten Paletten errichtet werden.