Erfurt Mann stirbt bei Brand in Wohnung

Bei einem Brand in einem Erfurter Hochhaus ist ein 62 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Sonntag in dem Gebäude in der Innenstadt aus. Als die Feuerwehrleute die brennende Wohnung betraten, fanden sie den leblosen Mieter. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Tödlicher Wohnungsbrand am Juri-Gagarin-Ring Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel