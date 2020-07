Der Halbleiter-Hersteller bleibt dabei: Erstmal wird nicht produziert. Nach einem Cyber-Angriff am vergangenen Wochenende hatte X-Fab die Produktion auf Eis gelegt. Am Erfurter Standort sind 750 Mitarbeiter betroffen. Sie können nur abwarten, während ein Team aus internen und externen IT-Fachleuten versucht, den Betrieb wieder zum Laufen zu bringen.

Manuela Weimann vom LKA sagte, "einen absoluten Schutz vor Cyber-Attacken gibt es nicht". Die Angriffe könnten lediglich erschwert werden. Um Unternehmen für eine sichere Softwarestruktur zu sensibilisieren, bietet die IHK Erfurt jährlich Veranstaltungen für Unternehmen an - teilweise in Kooperation mit dem Landeskriminalamt.

Das Erfurter Werk ist nicht der einzige Standort des Unternehmens in Deutschland. Die börsennotierte X-Fab-Gruppe betreibt auch Werke in Dresden und Itzehoe. Auch in den USA, in Malaysia und in Frankreich wird produziert. Insgesamt sind weltweit rund 4.000 Mitarbeiter beschäftigt.