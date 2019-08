Die Forschungsstelle für Gartenbauliche Kulturpflanzen in Erfurt Seit Januar 2019 gibt es in Erfurt eine neue Einrichtung der Gartenbauwissenschaften: die Forschungsstelle für Gartenbauliche Kulturpflanzen (FGK). Sie gehört zur Fachhochschule Erfurt und arbeitet mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena zusammen. "Der Gartenbau gehört einfach zu Erfurt", sagt der Rektor der Fachhochschule, Volker Zerbe. Mit der Zierpflanzenforschung hat die Hochschule ihre Gartenbaustudiengänge verstärkt. Und Fördergelder gibt es auch, jährlich sind es mehr als drei Millionen Euro.



Neben dem "Grünen Campus" der Fachhochschule Erfurt an der Leipziger Straße gibt es auch noch ein Gelände an der Kühnhäuser Straße. Dort sitzen vier Forschergruppen. Sie sind aus dem inzwischen geschlossenen Erfurter Standort des Leibnitz-Instituts für Gemüse - und Zierpflanzenbau hervorgegangen.



Ziel ist es, diesen Außenstandort in Kühnhausen in den kommenden fünf Jahren als eigenes Institut an die Leipziger Straße zu verlegen - direkt an die Fachhochschule.