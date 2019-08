Zinspolitik Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Thüringen unter Druck

Die anhaltende Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank setzt die Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Deutschland zunehmend unter Druck. Der Vorstand der Sparkasse Mittelthüringen, Dieter Bauhaus, sagte MDR THÜRINGEN, das niedrige Zinsniveau lasse die Renditen im Bankgeschäft schrumpfen. Halte die EZB an der Null-Zins-Politik fest, stelle sich für die regionalen Kreditinstitute in etwa zehn bis 15 Jahren die Existenzfrage.