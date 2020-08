Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt haben in einem Bus 350 Stangen Zigaretten und knapp 120 Liter Alkohol entdeckt, die aus Rumänien nach Großbritannien gebracht werden sollten. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Demnach kam der Reisebus mit 14 Passagieren an Bord aus Rumänien, als er am vergangenen Donnerstag auf der A4 am Rasthof Thörey kontrolliert wurde.