Zoopark Erfurt senkt Umsatzprognose drastisch

Das aktuelle Klima sorgt derzeit für einen leichten Besucherknick am Roten Berg. Denn pralle Sonne jenseits der 25 Grad gilt unter Tierpark-Managern als mäßiges Wetter. Zu verlockend sind laut eines Zoosprechers die Alternativen in Form von Eisdielen oder Freibädern. Dabei könne der Zoo mit den ersten fünf Monaten durchaus zufrieden sein in puncto Gästeentwicklung. "Wir haben bereits 20.000 mehr Besucher, als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr begrüßen können", sagt Zoosprecher Henry Köhlert. Insgesamt rechne man für das gesamte Jahr mit 365.000 zahlenden Besuchern - 7.000 mehr als in der vergangenen Saison.

Offenbar hat sich der Zoopark verschätzt. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Nur in barer Münze zahle sich das Plus nicht aus. Ursache hierfür ist die seit Januar 2017 eingeführte Familienkarte. Gleich vier verschiedene Tagesgruppenkarten bietet der Zoo seitdem an - und die Erfurter fliegen drauf. So gibt es neben der klassischen Familienkarte nun auch die Kombination "zwei Erziehungsberechtigte/ein Kind" - "Ideal für Großeltern", sagt Köhlert. "Familienstrukturen ändern sich. Der Zoo musste sich diesen Strömungen anpassen."



Was niemand vorhersah: Wie sehr die Besucher von den "normalen" Tageskarten zu den neuen Angeboten wechselten. Allein im Tageskartengeschäft habe es eine Verschiebung um etwa 50.000 Besucher in Richtung Gruppenkarte gegeben, sagt Köhlert. Die Folge: Statt die erhofften Mehreinnahmen durch die Preiserhöhungen im "normalen" Kartengeschäft zu generieren, bedeutete jede verkaufte Familientageskarte für die Erfurter eine Einsparung, für den Zoo aber eben weniger Einnahmen.