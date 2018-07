Massive Zugausfälle wegen Entführung in Erfurt

Wegen der Fahndung rund um den Erfurter Hauptbahnhof kommt es am Donnerstag zu massiven Behinderungen im Zugverkehr. Laut Bahn wurde der Bahnhof am Nachmittag komplett gesperrt. Betroffen waren demnach sowohl Züge im Regional- als auch im Fernverkehr. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben und der Verkehr rollt wieder langsam an. Zugreisende müssen mit drastischen Verspätungen rechnen.