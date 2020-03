In Thüringen gibt es einen zweiten Fall einer Coronavirus-Erkrankung. Wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte, handelt es sich um eine 65 Jahre alte Frau in Erfurt. Sie zeige die typischen Symptome für die Infektion und befinde sich in stationärer Behandlung. Das Erfurter Gesundheitsamt habe "alle Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung und Unterbrechung einer möglichen Folgeansteckung" eingeleitet.