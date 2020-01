Evangelische Kirche Jeder achte Pfarrer leidet an Burnout

Wegen sinkender Mitgliederzahlen sind Pfarrer auf dem Land für immer mehr Gemeinden und größere Kreise verantwortlich. Anders in der Stadt. Hier steigt die Zahl der Kirchenmitglieder. Dadurch müssen sich die Geistlichen aber um mehr Menschen und damit um mehr Sorgen kümmern. Deshalb bleibt laut Studie keine Zeit mehr für das eigene geistliche Leben und auch keine Zeit für ein Privatleben nach Feierabend.

Als Folge leide jeder Achte im Pfarrberuf an Burnout - jeder Dritte ist demnach gefährdet. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland will, dass sich die Pfarrer wieder mehr um ihre eigentlichen Aufgaben kümmern. Sie sollen ausschließlich predigen, taufen und Paare trauen. Und nicht die Betriebskostenabrechnung machen oder die Kirchenglocke läuten.