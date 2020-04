Übergangslösung Flüchtlinge aus Suhl kommen in Erfurter Jugendherberge

Der Freistaat Thüringen wird 120 Flüchtlinge aus der Suhler Erstaufnahmestelle in Erfurt unterbringen. Die ersten 32 Flüchtlinge sind am Mittwoch in die Jugendherberge in der Hochheimer Straße eingezogen. Die anderen würden in den nächsten Tagen folgen, teilt die Stadt mit. Vorerst sollen sie dort bis Ende April bleiben.

Anschließend sollten Flüchtlinge auf Landkreise und kreisfreie Städte in Thüringen verteilt werden, heißt es in einer Information des Landes an die Stadt. Der Deutsche Jugendherbergsverband hatte dem Land angeboten, Flüchtlinge in seinen Häusern aufzunehmen. In der Jugendherberge in Erfurt werden sie von den Johannitern betreut.

Oberbürgermeister Bausewein überrascht

Von den Plänen des Landes, Flüchtlinge in der Erfurter Jugendherberge unterzubringen, hatte die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben erst am Mittwochvormittag erfahren. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) zeigte sich überrascht. Erfurt habe in Thüringen die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Integration funktioniere nur, wenn die Flüchtlinge halbwegs gerecht über das Land verteilt werden, sagte Bausewein.

Stadt entstünden keine Kosten

Aktuell leben in der Landeshauptstadt 6.904 Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Innerhalb der Stadtbevölkerung machen sie einen Anteil von 3,2 Prozent aus. Laut Bausewein werden der Stadtverwaltung durch die Aufnahme der Flüchtlinge aus Suhl keine Kosten entstehen. Das Land kümmere sich um Unterbringung, Betreuung sowie Bewachung der Jugendherberge.

Möglich sei, dass die Flüchtlinge in der nächsten oder übernächsten Woche in die Containeranlage im Gebreite umziehen. Diese gehört der Stadt. Allerdings fehlt dort im Moment Warmwasser. Einen Anschluss dafür zu installieren dauert mehrere Tage.