Gegen Politikverdrossenheit Freie Wähler bestehen auf Landtagswahl im April

Die Freien Wähler in Thüringen bestehen auf der Landtagswahl im April nächsten Jahres. Der Landesvorsitzende Mario Merten sagte auf der Mitgliederversammlung am Samstag in Erfurt, die Wahl zu verschieben würde zu mehr Politikverdrossenheit im Land führen. An der Wahl wollen die Freien Wähler mit Direktkandidaten und einer Landesliste teilnehmen.

Mario Merten ist Landesvorsitzender der Freien Wähler in Thüringen. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm