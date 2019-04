Vor 74 Jahren wurde das KZ Buchenwald bei Weimar befreit. Das Internationale Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos (IKBD) erinnert am Sonntag an die Opfer und Überlebenden der Konzentrationslager. Die Gedenkveranstaltung beginnt um 13:30 Uhr auf dem ehemaligen Appellplatz.

In Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar und seinen 136 Außenlagern hatte das NS-Regime von Juli 1937 bis zum 11. April 1945 rund 250.000 Menschen zusammengepfercht. Rund 56.000 Häftlinge starben in Buchenwald, weitere 20.000 allein im Außenlager Mittelbau-Dora bei Nordhausen. Die Opfer verhungerten, erfroren, starben an Krankheiten oder wurden ermordet. Unter ihnen war auch KPD-Chef Ernst Thälmann, der im August 1944 von SS-Männern in Buchenwald erschossen wurde.