Holocaust-Gedenktag Gedenkstätte Buchenwald lässt Höcke nicht teilnehmen

Der AfD-Politiker Björn Höcke darf auch in diesem Jahr nicht am feierlichen Gedenken an die Opfer des Holocaust teilnehmen. Das sagte Rikola-Gunnar Lüttgenau von der Leitung der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora. Die Gedenkstätte werde auf jeden Fall verhindern, dass der Thüringer AfD-Chef bei der Kranzniederlegung auf dem ehemaligen Appellplatz des Konzentrationslagers Buchenwald anwesend ist.

Der AfD-Vorsitzende Björn Höcke Bildrechte: dpa Besonders für die an der Zeremonie teilnehmenden Holocaust-Opfer sei das nicht zumutbar, sagte Lüttgenau. Höcke habe nicht erkennen lassen, dass er von seinen umstrittenen Äußerungen zur Erinnerungskultur in Deutschland abgerückt ist. An jedem anderen Tag sei Höcke aber in der Gedenkstätte willkommen, um sich über Verbrechen des Nationalsozialismus zu informieren.



Von der AfD-Landtagsfraktion hieß es auf MDR-Anfrage, Partei- und Fraktionschef Höcke werde auf den Besuch der Gedenkfeier im KZ Buchenwald verzichten.

Höcke hatte 2017 unmittelbar vor dem Holocaust-Gedenktag am 27. Januar vor jubelnden Anhängern von einer, so wörtlich, "dämlichen Erinnerungskultur" gesprochen. Das Berliner Mahnmal für die ermordeten Juden bezeichnete er in der Rede als "Denkmal der Schande".