Netz-Ausbau 50Hertz sucht Weg für Stromleitung Südharz-Erfurt

Die alte 220-kV-Freileitung zwischen den Umspannwerken Wolkramshausen bei Nordhausen und Vieselbach bei Erfurt soll durch eine 380kV-Leitung ersetzt werden. Die Erneuerung ist beschlossene Sache, beim Verlauf der Leitung aber können die Bürger mitreden. Über die bisherigen Pläne informiert 50Hertz auf sieben Infomärkten in Wolkramshausen, Ebeleben, Herbsleben, Sömmerda, Greußen, Walschleben und Schwerborn. Die Leitung soll nach Angaben von 50Hertz ab 2027 ans Netz gehen.

50Hertz präsentiert auf den Infomärkten Pläne, auf denen der Verlauf der künftigen Leitung in Korridor-Varianten dargestellt wird. Wo sich Hochspannungsmasten und -Leitung am Ende konkret innerhalb dieser ein Kilometer breiten Korridore befinden, wird in den nachfolgenden Planungsphasen beschlossen.