Verwaltungsgericht Kemmerich verliert sein Stadtratsmandat in Erfurt

Mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Weimar verliert Thomas Kemmerich sein Mandat für den Erfurter Stadtrat. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Nach Ansicht des Gerichtes konnte in der Verhandlung nicht festgestellt werden, dass Kemmerich tatsächlich seinen Aufenthaltsschwerpunkt in Erfurt hat. Damit gilt die gesetzliche Vermutung, wonach der Hauptwohnsitz am Wohnort der Familie ist. Die Familie Kemmerichs lebt aber in Weimar. Demnach ist Erfurt nur Zweitwohnsitz. Kemmerich hätte hier nicht kandidieren dürfen. Der FDP-Politiker reagierte mit Verwunderung auf das Urteil: "Ich bin vor 30 Jahren nach Erfurt gekommen, ich arbeite und lebe hier, ich engagiere mich hier gesellschaftlich. Und ich bin seit 2009 - mit Unterbrechung - Mitglied des Erfurter Stadtrates. Insofern überrascht mich die Entscheidung des Gerichtes. Ich muss erst mal die Urteilsbegründung abwarten, um zu verstehen, was die Grundlage der Entscheidung ist."

Hauptwohnsitz ist entscheidend

Entscheidend ist hier das Thüringer Kommunalwahlgesetz. Demnach ist laut Paragraf 1 eine Person, die in mehreren Gemeinden gemeldet ist, dort (aktiv und passiv) wahlberechtigt, wo sie ihre Hauptwohnung im Sinne des Melderechts hat. Das Melderecht wiederum ist im deutschen Meldegesetz geregelt. Und dort steht in Paragraf 22, dass der Hauptwohnsitz einer Person "die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie oder der Lebenspartner" ist. Nach Einschätzung von Ralf Rusch, Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, eine eindeutige Regelung.

Das Thüringer Kommunalwahlgesetz muss an dieser Stelle auch nicht geändert oder überarbeitet werden. Ralf Rusch

Nach Ansicht von Kemmerich ist diese Regelung dagegen nicht zwingend nachvollziehbar. Er verweist darauf, dass sein Aufenthaltsschwerpunkt bereits im Jahr 2012 gerichtlich überprüft wurde. "Der Sachverhalt hat sich nicht verändert. Viele Menschen arbeiten nicht da, wo die Familie lebt. Ich liebe meine Familie. Aber das fällt öfters mal auseinander. Das haben die Richter auch in dem Verfahren 2012 beurteilt. Wir haben jetzt zwei voneinander abweichende Urteile."

Definitionen sind offenbar verschieden

Schon nach der Kommunalwahl 2009 hatten die Stadt Erfurt und das Thüringer Landesverwaltungsamt die Rechtmäßigkeit der Kandidatur Kemmerichs für den Stadtrat bestritten. Wegen des Wohnsitzes der Familie in Weimar. Kemmerich klagte gegen diese Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht Weimar, das ihm dann 2012 Erfurt als Hauptwohnsitz anerkannte.

Christian Lindner (l), FDP-Bundesvorsitzender, und Thomas Kemmerich (r), FDP-Landesvorsitzender, auf einer Kundgebung zum Wahlkampfauftakt der FDP Thüringen im September 2019. Bildrechte: dpa Aber: von 2017 bis 2019 war Kemmerich Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Für das Verwaltungsgericht Weimar für die aktuelle Entscheidung ein deutlicher Hinweis darauf, dass Kemmerich bei der Kandidatur 2019 für ein Stadtratsmandat seinen Aufenthaltsschwerpunkt nicht in Erfurt hatte. Auch diese Argumentation ist für Kemmerich nicht stichhaltig: "Erfurt ist mein Wahlkreis. Bundestagsabgeordneter ist ein Fulltimejob, und das ist er deshalb, weil man vor Ort in seinem Wahlkreis ist. Mit den Bürgern in Gespräch ist, Besuche macht. Das macht man nicht in Berlin, sondern in Erfurt. Das weiß jeder. Gerade vor der Kommunalwahl 2019 kann man nachvollziehen, wieviele Termine ich in Erfurt hatte. Jeder weiß, wieviel Zeit ich in Erfurt verbringe."

Kemmerich will das Urteil anfechten

Kemmerich will das Urteil nicht auf sich sitzen lassen und vor das Oberverwaltungsgericht ziehen. Die Frage ist aber: Hätte aber der Wahlausschuss der Stadt Erfurt nicht schon im letzten Jahr die Kandidatur Kemmerichs genauer überprüfen müssen? Erfurts Wahlleiter Norman Bulenda weist das zurück. Seinen Angaben nach zählt für den Wahlausschuss nur das Melderegister, also, welchen Ort ein Kandidat als Wohnsitz angibt. "Wir prüfen nicht, wo jemand seinen Lebensmittelpunkt hat. Bei der Stadtratswahl in Erfurt traten rund 300 Kandidaten an. Wie sollen wir bei jedem Kandidaten den Hauptwohnsitz prüfen? So eine Aufgabe sieht auch das Kommwahlrecht nicht vor", betont Bulenda.

CDU-Fraktionschef Michael Panse (im Vordergrund, mit Brille) im Rathaussaal Erfurt während der Auszähung der Stimmen zur Stadtratswahl im Mai 2019. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten Laut Michael Panse, Vorsitzender des Erfurter Stadtrats, stellt sich die Frage, ob man den Wahlausschüssen nicht mehr rechtliche Kompetenzen gibt: "Es ist auch eine Frage, wie man diesen ehrenamtlichen Wahlausschüssen das Handwerkszeug an die Hand gibt und sagt, wenn ihr in Thüringen so was prüfen sollt, dann müsst ihr auch die Möglichkeiten dazu haben. Oder aber dann bei ihnen nicht die Verantwortung ablädt, für möglicherweise falsche Angaben." Nach Einschätzung von Panse hat das Urteil von Weimar keinen Einfluss auf die Gültigkeit der zurückliegenden Beschlüsse des Erfurter Stadtrates.