Kontaktloser Bringdienst Bibliothek in Sömmerda liefert jetzt per Fahrrad aus

Die Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda ist jetzt mit einem Transport-Rad in der Stadt unterwegs, um Nutzern bestellte Medien wie Bücher, Zeitschriften, Spiele oder DVD zu bringen.

Seit Dienstag ist die Bibliothek zu – wie alle städtischen Einrichtungen. "Der Bedarf nach Lesenachschub oder Spielen ist aber gerade jetzt, wo auch Schulen und Kitas geschlossen sind, groß“, so Beatrice Fischer, stellvertretende Bibliotheksleiterin, die auch die Idee für den kontaktlosen Lieferservice hatte.

Der Bringservice richtet sich aber auch an die vielen älteren Bibliotheksnutzer, der älteste Leser ist 93 Jahre alt. Sie hatten Sorge, dass ihnen in den nächsten Wochen ihre geistige Nahrung fehlen werde. Das Transport-Fahrrad wird von einem Fahrrad-Händler der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt. Bis zum 20. April werden damit jetzt telefonisch oder per Mail bestellte Medien ausgeliefert.