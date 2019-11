30 Jahre Mauerfall Auch die Weimarer Mauer ist Geschichte

Das Gästebuch zeigt, wie unterschiedlich die Menschen dieses Projekt aufgenommen haben. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Das Geld kommt der Bürgerstiftung Weimar zugute. Es soll vor allem in Demokratie- und Kunstprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche fließen. Die Bürgerstiftung hat vor 15 Jahren schon den Kinder- und Jugendfonds gegründet, aus dem schnell und unbürokratisch für verschiedene Projekte und auch Notfälle Geld zur Verfügung gestellt werden kann.



Inzwischen sind schon alle Mauerteile verkauft. An Firmen aber auch Einzelpersonen. Die Brüder Deobald, Gastronomen aus Weimar, haben ein Teil erworben, weil sie die Bürgerstiftung bei ihren Jugendprojekten unterstützen wollen. Und, so Mark Deobald: "Die Mauer in den Köpfen ist noch allgegenwärtig. Die muss weg und dieses Projekt hilft dabei."



Rudolf Keßner will sich "seinen" Mauerteil auf keinen Fall in den Garten stellen. "Ich habe mein Leben lang für den Abbau von Mauern gekämpft. Diese Spende war nochmal ein Symbol dafür. Dieses Ding muss weg."