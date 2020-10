Corona-Pandemie Nothilfegruppe in Straußfurt ist gut gerüstet

Im Frühjahr während der ersten Corona-Welle haben sie sich überall in Thüringen und ganz Deutschland gegründet: Nachbarschaftshilfe-Gruppen. Eine davon hatte sich damals auch in Straußfurt sehr schnell zusammengefunden. Das Besondere war hier die ungewöhnliche Zusammensetzung. Denn als der stellvertretende Bürgermeister Dirk Barthel zum ersten Treffen lud, kamen nicht nur der Bürgermeister und der Pfarrer, sondern auch das Jugendparlament und der Seniorenbeirat. Und das ganze Projekt wurde damals so penibel geplant und umgesetzt, dass es jetzt nicht schwer ist, auf die neuen Einschränkungen im Landkreis Sömmerda zu reagieren.

Ideen sind nur so gesprudelt

Als erster Schritt wurde eine telefonische Hotline eingerichtet, Masken und Handschuhe wurden angeschafft und die ersten Verbindungen geknüpft, beispielsweise zu Supermärkten. Innerhalb kürzester Zeit kamen ganz viele Hilfsangebote aus dem Ort zusammen - vom Einkaufen über die Gartenarbeit, von Fahrten zum Arzt bis zu Gesprächsangeboten. Die Straußfurter Nothilfegruppe hatte dieses Engagement als logische Reaktion auf die Krise betrachtet. Umso erstaunter war man dann, als sich Sozialministerin Heike Werner Anfang des Monats ankündigte.

Straußfurt war Station der "Dankeschön-Tour"

"Viele Menschen haben mit Kreativität, Tatendrang und Improvisationstalent dazu beigetragen, besonders die schwierige Zeit am Anfang der Krise zu bewältigen", hieß es aus dem Ministerium. Um all diese Einrichtungen, Institutionen, Unternehmen und privaten Initiativen zu würdigen, tourte Gesundheitsministerin Heike Werner in den letzten Wochen durch die Landkreise und kreisfreien Städte Thüringens um "Danke" zu sagen. Heike Werner: "Die Institutionen und Einrichtungen der Tour stehen stellvertretend für alle großen und kleinen Helferinnen und Helfer in dieser ungewöhnlichen Zeit. Sie sind das Rückgrat einer solidarischen Gesellschaft."

Demokratie lebt vom Mitmachen