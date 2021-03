Eine junge Frau hat in Erfurt wegen eines vermeintlichen Einbrechers in ihrer Wohnung einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten teilte mit, gegen 1 Uhr in der Nacht zum Dienstag sei die 29-Jährige durch Poltergeräusche aufgeschreckt worden. Sie habe sich im Schlafzimmer eingeschlossen und den Notruf der Polizei gewählt. "Mehrere Streifenwagen rückten aus, um den vermeintlichen Dieb zu ergreifen", teilte die Polizei weiter mit.



In der Wohnung konnten die Beamten den Täter nicht nur stellen, sondern auch gleich abstellen: "Ein Sauroboter entpuppte sich als Übeltäter. Er hatte seine Runden in der Wohnung gedreht und war dabei gegen Möbel gefahren."