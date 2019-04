Zehn Cent mehr Tickets für Bus und Bahn im VMT teurer

Kein Scherz, aber Busse und Straßenbahnen werden ab dem 1. April teurer - zumindest in Mittelthüringen. 13 Nahverkehrsunternehmen, die dem Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) bilden, erhöhen ihre Fahrpreise um durchschnittlich drei Prozent. Dem Verkehrsverbund gehören die Städte Gera, Jena, Weimar, Erfurt und die Landkreise Gotha, Weimarer Land und Saale-Holzland an.

Die Einzelfahrt beispielsweise mit dem Bus kostet jetzt nicht mehr zwei Euro, sondern 2,10 Euro. Auch Kinder müssen tiefer in die Tasche greifen und dürfen dem Busfahrer künftig 1,60 Euro aushändigen. Die Tariferhöhung betrifft das gesamte Ticketsortiment – von der Vier-Fahrten-Karte bis zum sogenannten Abo-Mobil-65 für Senioren. Die Monatskarte kostet jetzt zwischen 43,40 Euro in Weimar und über 60 Euro in Erfurt, Jena und Gera.

Kosten steigen, Personal fehlt

2,10 Euro kostet ab sofort ein Ticket für die Straßenbahn im VMT. Bildrechte: dpa Die neuen Preise hatte der Verbundbeirat des VMT bereits im Dezember vergangenen Jahres einstimmig beschlossen. VMT-Chef Christoph Heuing ließ damals mitteilen: "Natürlich würden wir unseren Fahrgästen Preiserhöhungen gerne ersparen. Auf der anderen Seite haben wir steigende Kosten für Personal, Energie, Instandhaltung und Investitionen. Schon heute ist jede Fahrkarte stark subventioniert. Eine deutliche Erhöhung der öffentlichen Zuschüsse ist nicht in Sicht." Die Fahrpreiserhöhung ist aus Sicht des VMT alternativlos. Andernfalls müssten die Verkehrsbetriebe weniger Busse und Straßenbahnen fahren lassen. Das bedeute weniger Fahrgäste und damit auch geringere Einnahmen. Nach Angaben des Geschäftsführers sei mit der Erhöhung der Ticketpreise noch kein Euro in neue Linien investiert. Ohne öffentliche Zuschüsse wäre Bus- und Bahnfahren doppelt so teuer. Im Schnitt wird jeder Fahrschein noch einmal mit etwa zwei Euro bezuschusst. Der Verkehrsverbund Mittelthüringen zählt im Jahr rund 90 Millionen Fahrgäste. Sie zahlten für ihre Tickets rund 100 Millionen Euro.

Das Beispiel Jena

Vor allem der Fachkräftemangel macht den VMT-Unternehmen zu schaffen. Gegenüber MDR THÜRINGEN sagte Anja Tautenhahn, Pressesprecherin der Jenaer Nahverkehrsbetriebe, dass ihr Unternehmen finanzielle Anreize bieten müsse, um genügend Bus- und Straßenbahnfahrer vorhalten zu können. Dazu kämen steigende Kosten für die Instandhaltung des Schienennetzes und des Fuhrparks. Denn auch Handwerker seien teurer geworden. Auch hier schlage der Fachkräftemangel durch. Zudem werde vom Jenaer Nahverkehr erwartet, dass das Straßenbahnnetz erweitert werde.

So baut das kommunale Unternehmen zurzeit die Straßenbahnverbindung im Norden Jenas ins Wohngebiet "Himmelreich" aus. Bis 2020 wird dafür in mehr als 2,6 Kilometer Schienen und vier Weichen mit Stellvorrichtungen und Weichenheizungen sowie eine komplette Fahrleitungsanlage mit Signalanlagen investiert. Kostenpunkt: knapp 13 Millionen Euro.

Ticket für einen Preis in ganz Thüringen

Die aktuelle Fahrpreiserhöhung ruft auch Bündnis90/Die Grünen auf den Plan. Deren verkehrspolitischer Sprecher Roberto Kobelt brachte gegenüber MDR THÜRINGEN den Vorschlag der Partei für ein Pauschalticket in Erinnerung. Wenn es nach den Grünen ginge, dürften Thüringens Fahrgäste für 60 Euro im Monat durch den ganzen Freistaat fahren – nicht nur auf dem schmalen Korridor des Verkehrsverbunds Mittelthüringen zwischen Gotha und Gera. Das Land müsste das Pauschalticket allerdings mit circa 10 Millionen Euro fördern. Dass das möglich ist, zeige das seit Oktober geltende Azubiticket, mit dem Lehrlinge für 50 Euro im Monat zwischen Heimat- und Ausbildungsort pendeln können. Im Übrigen zeigten die Grünen Verständnis für die Preiserhöhung im Verkehrsverbund. Angesichts steigender Kosten müssten die Tarife eben erhöht werden. Betriebswirtschaftlich ergebe das durchaus Sinn, sagte Kobelt weiter.

Neue Tarifmodelle sollen ab Sommer das Bus- und Bahnfahren wieder güsntiger machen. Noch fehlt dafür die Zustimmung des VMT-Aufsichtsrats. Bildrechte: imago/VIADATA Für Menschen mit geringem Einkommen sind die betriebswirtschaftlichen Belange der Verkehrsunternehmen erst einmal nachrangig. Dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen schlagen diesbezüglich zwei Herzen in der Brust. So stellt deren Sprecherin Isabel Schlote klar: "Für jene Teile der Bevölkerung, die an der Armutsgrenze leben, braucht es Möglichkeiten, ohne Stigmatisierung auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Und dazu gehört auch die Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln." Andererseits benötigten die Verkehrsunternehmen auch das Geld, um beispielsweise weiterhin den ländlichen Raum an das Verkehrsnetz anzuschließen.

Bahncard im VMT soll Fahrten günstiger machen

Eine mögliche finanzielle Erleichterung für den einen oder anderen stellte derweil VMT-Chef Heuing in Aussicht. Wenn die Basispreise erhöht werden, kommen neue Tarifmodelle ins Spiel, die bei klugem Gebrauch Busse und Bahnen wieder günstiger machen. So soll es ab Sommer eine Art Bahncard für den Verkehrsverbund Mittelthüringen geben. Die gelte zwar nur in Erfurt, Weimar, Jena und Gera, mache die Einzelfahrt um ein Viertel billiger. Die City-Flex-25-Card soll 36 Euro im Jahr kosten – rechnet sich für Erwachsene also ab mindestens sechs Fahrten pro Monat. Aber noch sei nichts in Stein gemeißelt. Die Aufsichtsräte der 13 CMT-Unternehmen haben bisher nicht zugestimmt.