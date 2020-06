Erfurt | Weimar Prozess gegen Schüler wegen versuchten Mordes

In der ersten Unterrichtsstunde an der berufsvorbereitenden Schule hatten sich die Schüler kurz vorgestellt und ihren Berufswunsch angegeben. Als der Angeklagte sagte, er wolle später zur Bundeswehr, lachte ein anderer Schüler. Daraufhin wurde der Angeklagte wütend und nahm den Mitschüler in den Schwitzkasten. Er sei in einem Rausch gewesen, so der Angeklagte. Das Opfer wurde für einige Sekunden ohnmächtig. Ob der Angeklagte sich der Lebensbedrohlichkeit seiner Tat bewusst war, wird nun vor Gericht verhandelt. Ihm drohen bis zu zehn Jahren Jugendstrafe.