Chat-Aufrufe Corona-Leugner an Privatadresse von Ramelow in Erfurt - Polizei reagiert

Ein Grablicht und einen Flugzettel für eine Demo gegen die Corona-Schutzmaßnahmen haben Unbekannte an der Privatadresse von Bodo Ramelow abgelegt - ein Haus in Erfurt, in dem auch andere Familien wohnen. In Chatgruppen war die Adresse zuvor veröffentlicht worden.