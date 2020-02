Weimar | Erfurt 120.000 Euro und Waffen bei Drogenrazzia gefunden

In Thüringen sind bei einer Razzia am vergangenen Donnerstag 120.000 Euro und rund 30 Kilogramm Drogen gefunden worden. Ein Sprecher der für organisierte Kriminalität zuständigen Staatsanwaltschaft Gera sagte MDR THÜRINGEN, dass bei den Durchsuchungen in Weimar und Erfurt auch Waffen entdeckt worden sein. Beamte des Thüringer Landeskriminalamtes hätten zwei Verdächtige festgenommen.

Auch große Mengen Bargeld sind offenbar gefunden worden. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Kamera 2