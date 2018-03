Luftaufname des Rechts-Rockkonzert in Themar 2017 Bildrechte: Landespolizeidirektion Erfurt

"Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.", heißt es in einer Mitteilung am Montagmittag. Nach Angaben des Landratsamtes werden durch die Veranstaltung mehrere streng geschützte Vogelarten erheblich gestört. Um welche es sich handelt, hat das Amt bisher nicht mitgeteilt. Thüringen hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem Zentrum für Konzerte mit rechtsextremistischem Hintergrund entwickelt. Insgesamt wurden im vorigen Jahr 59 derartige Veranstaltungen registriert, fünf mehr als 2106. Allein in Themar hatten sich dabei im letzten Jahr rund 6.000 Rechtsextreme versammelt. Mittlerweile gibt es, statistisch gesehen, mindestens eine Rechtsrock-Musikveranstaltung pro Woche.