Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt hat Insolvenzantrag gestellt. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt, wurde der Antrag am Dienstagabend beim Amtsgericht Erfurt eingereicht. Der Erfurter Rechtsanwalt Marko Harraß sei mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt. Das Hoffen auf den Klassenerhalt sei nicht mehr realistisch, heißt es. Der hoch verschuldete Verein steht damit praktisch als erster Absteiger in die Regionalliga fest.

Mit einer geordneten Insolvenz wolle man einen klaren Schnitt machen und die Grundlagen für einen Neuanfang schaffen. In den Reihen der Fans, aber auch in der Thüringer Wirtschaft und Politik waren in den vergangenen Wochen immer mehr Stimmen laut geworden, die eine Insolvenz als richtigen Weg und Chance erachteten. "Uns ist bewusst, dass dieser Schritt für unsere Gläubiger ein schmerzhafter ist. Gleichwohl bitten wir um Verständnis, dass wir ihn nun gegangen sind", so RWE-Präsident Frank Nowag.