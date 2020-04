Damit will der Verein an das Aufstiegsspiel im Jahr 2004 erinnern. Damals gewann Erfurt vor rund 20.0000 Zuschauern mit 2:1 und stieg in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Neben Tickets können auch virtuelle Speisen und Fanartikel gekauft werden. Mit dem Geld will der Verein unter anderem den Jugendbereich des FC Rot-Weiß Erfurt unterstützen, um die Zukunft des Vereins zu sichern. Aktuell ist die Zukunft des insolventen Regionalligisten weiterhin unklar.