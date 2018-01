Neuschnee und Glätte haben am Freitag in weiten Teilen Thüringens zu Unfällen geführt. Besonders betroffen war die A4 rund um Erfurt. An den Abfahrten Erfurt-Ost und -Vieselbach ging zeitweise gar nichts mehr, weil die Autos auf der Landstraße nicht weiter kamen. Die Abfahrt Erfurt-Ost war in beiden Richtungen wegen Eisglätte gesperrt.