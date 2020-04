Großlieferung aus China Kassenärztliche Vereinigung bestellt Schutzkleidung

In Thüringen erhalten ambulant tätige Ärzte neue Schutzkleidung. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) im Freistaat eine große Lieferung von neuer Schutzausrüstung in Eigenregie in China bestellt und beschafft. Bis Ostern sollen alle niedergelassenen und angestellten Ärzte in Praxen und Medizinischen Versorgungszentren mit ausreichend Atemschutzmasken, Schutzkitteln und Handschuhen ausgestattet werden.

Situation in Thüringen "heikel"

Wie ein Sprecher der KV sagte, sei die Situation in Thüringen zunehmend heikel geworden. So habe es immer nur sporadische und kleinere Lieferungen einzelner Schutzartikel gegeben. Eine Lieferung von etwa 20.000 Atemschutzmasken sei Ende März vorrangig an Haus- und Kinderärzte, Pneumologen, HNO- und Augenärzte sowie Onkologen und Dialysezentren verteilt worden. "Da konnten wir pro Praxis zehn Masken ausgeben. Es war aber klar, dass das nur für den Übergang reicht" sagte der KV-Sprecher.

Kontakte in China genutzt

Deswegen habe die Vereinigung selbst die Initiative ergriffen und in Absprache mit den Kassen Kontakte in China genutzt, um sich Schutzkleidung für ihre Ärzte zu besorgen. Die Vereinigung habe sich mehrere Wochen gemeinsam mit weiteren Partnern um diese Lieferung bemüht. Darüber, wie viel Schutzkleidung in China bestellt wurde und wie hoch die Kosten dafür waren, machte die KV keine Angaben. Die Rede ist von mehreren Dutzend Paletten. Die Schutzkleidung soll in der kommenden Woche an die etwa 4.000 Ärzte in Thüringen verteilt werden. Sie wird für knapp vier Wochen reichen.