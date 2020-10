Kranich, Kormoran und Co Vogelzug in Straußfurt früher gestartet als sonst

Sauer berichtet außerdem, dass am Sonntag erste Kraniche am Rückhaltebecken einen Stopp eingelegt hätten. Bis kurz vor Weihnachten kann man diese Vögel dort beobachten. Der Vogelzug von hier brütenden Arten hat sich nach seinen Angaben früher als sonst in Bewegung gesetzt. So seien beispielsweise die Schwalben schon am 16. September abgewandert, gut zehn Tage eher als üblich. Aktuell kann man am Rückhaltebecken u.a. auch Nilgänse, Lachmöwen und Kormorane beobachten.