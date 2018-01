Siemens-Chef Joe Kaeser hat den geplanten Abbau von rund 6.900 Stellen bei seinem Unternehmen verteidigt. Vor der Hauptversammlung der Aktionäre des Münchner Industriekonzerns sagte er am Mittwoch in München, der Gewinn in der Kraftwerks-Sparte sei zuletzt um 50 Prozent eingebrochen. Dies zeige, dass ein Gegensteuern "notwendig ist, ja sogar dringlicher geworden".

Vergangener "Mythos"

Kaeser: Einsparungen sind notwendig und dringlicher geworden. Bildrechte: dpa Der Einbruch im Markt für konventionelle Kraftwerke, für die Siemens große Gas- und Dampfturbinen und Generatoren etwa aus Erfurt liefert, sei keine vorübergehende Eintrübung: "Dass unsere Werke in Offenbach, Erfurt, Mülheim oder auch Görlitz voll ausgelastet und sogar profitabel seien, sind ein Mythos oder Stimmen aus der Vergangenheit."



Der Erfurter Betriebsratschef Mario In der Au sieht das anders. Er sagte MDR THÜRINGEN, insgesamt habe Siemens große Gewinne eingefahren, und die anderen Konzernbereiche seien durchaus in der Lage, die Kraftwerks-Sparte zu unterstützen.

Mögliche Lösung für Görlitz - Erfurter protestieren

Nach bisherigen Plänen sollen die Siemens-Standorte in Görlitz und Leipzig in Sachsen geschlossen werden. Für das Generatorenwerk in Erfurt ist ein Verkauf geplant, der zuletzt aber fraglich war. Personalvorstand Janina Kugel sagte, die Gespräche mit Arbeitnehmervertretern hätten nun begonnen: "Wir befinden uns damit in einem geordneten Prozess, der auf eine gute Einigung hoffen lässt." Zu dem Stand der Gespräche wollte sich die Sprecherin allerinigs nicht äußern.

Erfurt: Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei einer Demonstration gegen die Sparpläne bei Siemens. Bildrechte: Alexander Reißland Während Siemens an seinen Verkaufsplänen für Erfurt weiter festhielt, brachte Kaeser eine Lösung für das von der Schließung bedrohte Gasturbinen-Werk im sächsischen Görlitz ins Spiel. Man erwäge ein "Industriekonzept Oberlausitz", sagte Kaeser am Rande der Münchner Hauptversammlung.



Vorstellbar sei etwa, dass das Werk eigenständiger werde, zunächst aber unter dem Dach von Siemens bleibe. In einigen Jahren könnte es dann in einem Industriecluster aufgehen. Um solche Pläne umzusetzen, bedürfe es allerdings der Mitwirkung von Bundes- und Landesregierung sowie einer Reihe von weiteren Beteiligten, sagte Kaeser.