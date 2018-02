Andisleben Karneval verhindert Weiterfahrt von Schwertransport

Der 44 Meter lange Lastzug war in Andisleben in einer engen Kurve steckengeblieben und hatte am Dienstag stundenlang die Ortsdurchfahrt blockiert. Eine dann ausgewählte Ausweichroute wurde von der Polizei untersagt, weil eine Brücke über die B4 zu niedrig für den Lkw sei. Der Transport sollte ursprünglich am Dienstagabend in Aken an der Elbe eintreffen.