Der vor einer Woche in Andisleben im Landkreis Sömmerda "gestrandete" Schwertransporter darf nun weiterfahren. Die letzte erforderliche Genehmigung liegt nun vor. Wie eine Sprecherin des Landesverwaltungsamtes in Sachsen-Anhalt MDR THÜRINGEN am Aschermittwoch mitteilte, wurden zwei vakanten Brücken, unter denen der 180-Tonnen-Koloss durchfahren soll, noch einmal Zentimeter genau vermessen. Dabei sei es um zwei Zentimeter gegangen. Die entsprechende Zustimmung sei nun an das Landratsamt Mettmann in Nordrhein-Westfalen geschickt worden. Weil die ausführende Spedition ihren Sitz im Kreis Mettmann hat, ist das dortige Landratsamt für die Genehmigung der Transportrouten zuständig. Eigentlich war die Zustimmung vom Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt bereits am Dienstagnachmittag erwartet worden.