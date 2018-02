Mitglieder der Bürgerinitiative diskutieren im Oktober 2017 vor dem Landtag über die Zukunft der Pfefferminzbahn. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Für die nächsten Jahre sieht es für die Verbindung somit schlecht aus. CDU-Politiker Heym sagte, die Signale der Landesregierung seien eindeutig. Würde Rot-Rot-Grün wirklich an dem Teilstück festhalten wollen, dann hätte die Regierung dafür Geld in den Landeshaushalt eingestellt. Das aber sei nicht passiert. Heym geht davon aus, dass die Bahn so bald nicht mehr zwischen Großheringen und Buttstädt fahren wird.



Die Pfefferminzbahn ist derzeit Thema im Petitionsausschuss des Landtags. Die Arbeit des Ausschusses sei noch nicht abgeschlossen, so Heym. Noch werde ausgewertet, was eine Bürgerinitiative bei der öffentlichen Anhörung vorgetragen hat. Die Bürgerinitiative kämpft gegen das Aus der Strecke. "Wir bleiben am Ball und geben nicht auf", versicherte deren Sprecherin Eva-Maria Jung.